ئەمریکا ۶۱ ملیۆن دۆلار بۆ هاوکاریی هێزی پێشمەرگە تەرخان دەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دوای ئەوەی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا تەرخانکراوی دارایی وەزارەتی جەنگی بۆ ساڵی ۲۰۲۶ پەسەند کرد، ئەمریکا هاوکارییەکانی بۆ پێشمەرگە زیاتر کردووە، لە بەرامبەردا هێزە ئەمنییەکانی عێراق و هەسەدە کەمکراوەتەوە.

بە گوێرەی ئەوەی بڵاوکراوەتەوە، لە بوودجەی ساڵی ئایندەدا، وەزارەتی جەنگی ئەمریکا، زیاتر لە ۶۱ ملیۆن دۆلار بۆ هاوکاریکردن و پڕچەککردنی هێزی پێشمەرگە تەرخان دەکات، ئەمە لە کاتێكدایە لە بودجەی ساڵی ۲۰۲۵ دا کەمتر لە ۶۰ ملیۆن دۆلار بوو.

دابەشکردنی بودجەکەش بۆ هێزی پێشمەرگە بەم شێوەیەیە، زیاتر لە ۱۱ ملیۆن دۆلاری بۆ چەک، پێنج ملیۆن و ۳۲۱ هەزار دۆلاری بۆ تەقەمەنی، ۲۷ ملیۆن و ۵۰۷ هەزار دۆلاری بۆ ئۆتۆمبێلی سەربازی و ۱۷ ملیۆن و ۱۰۶ هەزار دۆلاری دیکەشی بۆ جلوبەرگ و کەرەستەی دیکەیە.

لە بەرامبەردا ئەمریکا ۱۱۴ ملیۆن دۆلاری بۆ هاوکاریکردنی وەزارەتی بەرگریی عێراق و هێزە ئەمنییەکان تەرخان کردووە و لە ڕاگەیەندراوەکەی وەزارەتی جەنگی ئەمریکا هاتووە، هاوکارییەکانی پنتاگۆن بۆ هەسەدەش بەردەوام دەبیت لە ساڵی ۲۰۲۶ و ۱۳۰ ملیۆن دۆلاری تەرخانکردوە.