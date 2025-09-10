سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان هێرشەکەی ئیسرائیل بۆ سەر قەتەر سەرکۆنە دەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان دەڵێت، "به تهواوى پشتيوانى قهتهرين و داوا له كۆمهڵگهى نێودهوڵهتى دهكهين ههموو ههوڵێک بدات بۆ رێگرى لهو كارانه و گێڕانهوهى ئاشتى و ئارامى بۆ ناوچهكه".
لە ڕاگەیێندراوەکەدا ئەوەش هاتووە: "سهركۆنهى هێرشى ئهمڕۆى ئيسرائيل بۆ سهر دهوحه دهكهين كه ئاسايش و سهقامگيريى ناوچهكه دهخاته مهترسييهوه. به تهواوى پشتيوانى قهتهرين و داوا له كۆمهڵگهى نێودهوڵهتى دهكهين ههموو ههوڵێک بدات بۆ رێگرى لهو كارانه و گێڕانهوهى ئاشتى و ئارامى بۆ ناوچهكه".
ئێوارەی ڕۆژی سێشەممە ئیسرائیل شاندی دانوستاندنکاری حەماسی لە دەوحەی قەتەر کردە ئامانج. حەماس دوای هێرشەکە رایگەیاند، سەرکردەکانی لەو "هەوڵەی دووژمن" ڕزگاریان بووە و هێرشەکە شکستی هێناوە.
Your Comment