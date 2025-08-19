بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نوخشە ناسیح، پارێزگاری هەڵەبجە لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوەکرد، پارێزگای هەڵەبجە ڕووبەڕووی کارەساتێکی دڵتەزێنی ئاگرکەوتنەوە بووەوە لە ناوچەکانی چنار و مۆردین و نەیجەڵە، بووەهۆی شەهیدبوونی دوو ڕۆڵەی دڵسۆزی هەڵەبجە.

نوخشە ناسیح دەشڵێت: "بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکیان و هاوبەشی کردنی خەمی بنەماڵە بەڕێزەکانیان، پارێزگای هەڵەبجە بڕیاری دا بە ڕاگەیاندنی ماتەمینی گشتی بۆ ماوەی دوو ڕۆژ، بۆ ئەو مەبەستەش، ئاڵای پیرۆزی کوردستان لەسەر سەرجەم دامودەزگا فەرمییەکانی سنووری پارێزگای هەڵەبجە بۆ نیوە دادەگیرێت".

بەپێی ڕاگەیەنراوەکە، سەرجەم ئاهەنگ و بۆنە و چالاکییێکی شادی ئامێز ەادەگیرێت وەک رێزێک بۆ ڕۆحی پاکی شەهیدەكان.

هاوکات، داوا لە هاوڵاتیان دەکات لەم وەرزە گەرمەدا تا ئەوپەڕی ئاگاداری ڕێنماییەکانی خۆپارێزی بن لە مەترسییەکانی ئاگرکەوتنەوە، بۆ ئەوەی گیان و سامانی گشتی و تایبەت پارێزراو بن.