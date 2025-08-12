مامۆستا مەحموود فەرشچیان کۆچی دوایی کرد

کوردپرێس: مەحموود فەرشچیان هونەرمەندی نیگارکێش و ناوازەی ئێران بەرەبەیانی ١٠ی ئاب لە ئەمریکا کۆچی دوایی کرد، فەرشچیان لەدایک بووی ئیسفەهان بوو و کاری نیگارکێشی لە تەمەنی منداڵییەوە دەستپێکرد.

مەحموود فەرشچیان دامەزرێنەری قوتابخانەی تایبەتی خۆی بوو بۆ نیگارکێشانی ئێرانی، پابەند بوو بە فۆڕمی کلاسیکی و لە هەمان کاتدا تەکنیکی نوێ بۆ فراوانکردنی بازنەی نیگارکێشی ئێرانی کەڵک وەردەگرێت.

فەرشچیان ڕۆحێکی نوێی بە فۆڕمە هونەرییەکانی دەبەخشی، ئەو بە پەیوەند دانی مێژوو لەگەڵ شیعر و ئەدەب توانی تا سەربەخۆیییەک بەم هونەرە بدات کە پێشتر بە دەگمەن هەیبوو.