چالاکوانی کوردی ئێزدی بەرزترین خەڵاتی فەرمیی کۆماری فەرەنسای وەرگرت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەبارەت بە وەرگرتنی خەڵاتەکە نادیە موراد، لە پۆستێک دا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس نووسیویەتی "شانازییە بۆ من لە کۆشکی ئێلیزێ میدالیای لیجیۆن دۆنۆر لە سەرۆک ئیمانوێل ماکرۆن وەربگرم. فەرەنسا هەمیشە جێگەیەکی تایبەتی لە دڵمدا هەبووە".

نادییە موراد وەرگری خەڵاتی نۆبڵی ئاشتیی دەشڵێت: "ئەم رێزلێنانە تەنیا هی من نییە. هی هەموو رزگاربوویەکە کە رەتیکردەوە بێدەنگ بێت و هی هەموو ژن و کچێکە کە بەردەوامن لە قسەکردن، تەنانەت کاتێک جیهان هێشتا ئامادە نییە گوێیان لێبگرێت".

نیشانەی لیجیۆنی شەرەف (Légion d'honneur)، بەرزترین خەڵاتی فەرمیی کۆماری فەرەنسایە. ئەم نیشانەیە لە ساڵی ١٨٠٢ لەلایەن ناپلیۆن پۆناپارتەوە دامەزراوە و دەبەخشرێتە ئەو کەسایەتییانەی خزمەتێکی بەرچاویان بە بەهاکانی مرۆڤایەتی کردووە. پێشتریش کەسایەتیی دیاری جیهان وەک نێڵسۆن ماندێلا، شاژن ئێلیزابێسی دووەم و فەیرووز ئەم رێزلێنانەیان پێ بەخشراوە.