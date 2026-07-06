پڕۆژەی شارۆچکەسازی و دزەی ئابووریی ڕژێمی زایۆنی لە باشووری سووریا دەستیپێکرد

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕوانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ (SOHR) لە دەستپێکردنی پڕۆژەیەکی نوێ لەلایەن ڕژێمی زایۆنیەوە لە ناو خاکی سووریادا هەواڵی دا و ڕایگەیاند کە ئامانج لە جێبەجێکردنی ئەم پلانە، جێگیرکردنی ئامادەیی هەمیشەیی مەدەنی و ئابوورییە لە ناوچە سنوورییەکان و دروستکردنی میکانیزمی ئەمنییە بۆ کۆنترۆڵکردنی ئەم ناوچانە.

بەپێی ئەو ڕاپۆرتەی لە ماڵپەڕی فەرمیی SOHRدا بڵاوکراوەتەوە، ڕژێمی زایۆنی لە چوارچێوەی سیاستە گەشەپێدانخوازییەکانی خۆیدا لە باشووری سووریا، هەستاوە بە دروستکردنی کێڵگەیەکی بەخێوکردنی مانگا لە ناو خاکی ئەم وڵاتەدا.

لەو ڕاپۆرتەدا هاتووە کە چالاکوانانی ڕوانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ، پڕۆژەیەکی نوێی سەر بە نیشتەجێبووانی زایۆنیستیان لە ناوچەی «وادی مەعریە» کە دەکەوێتە حەوزی یەرمووک لە گوندەواری ڕۆژاوای پارێزگای دەرعا بەدی کردووە. ئەم پڕۆژەیە پێکهاتووە لە دروستکردنی کێڵگەیەک کە نزیکەی ١٤٠ سەر مانگای تێدایە لە ناوچەیەکدا کە دەکەوێتە پشت ئەو پەرژینەی (تەلبەندەی) لەلایەن هێزەکانی ڕژێمی زایۆنیەوە دروستکراوە.

SOHR ئەم هەنگاوەی بە نیشانەیەک لە هەوڵی بەردەوامی ڕژێمی زایۆنی داناوە بۆ سەپاندنی واقیعە نوێیەکان لە ناوچە سنوورییەکاندا و پێشێلکردنی سەروەریی خاکی سووریا، و جەختی کردووەتەوە کە ئەم ناوچانە لە حاڵی گۆڕانن بۆ گۆڕەپانێک بۆ چالاکییە ئابوورییەکانی سەر بەم ڕژێمە.

بەپێی ئەم ڕاپۆرتە، جێبەجێکردنی ئەم پلانە نزیکەی شەش مانگ لەمەوبەر بە دەستپێشخەریی فەرماندەی پێشووی تیپی جۆلانی داگیرکراو لە سوپای ڕژێمی زایۆنی و بە هاوکاریی ڕێکخراوی «هاشۆمێر هاتەداش» دەستیپێکردووە.

SOHR هۆشداریی دا کە جێبەجێکردنی ئەم پڕۆژەیە گوشاری توندی خستووەتە سەر دانیشتووانی ناوخۆیی، بەتایبەت شوانە سوورییەکان، و زۆربەی ئاژەڵدارانی ناوچەکە ئیتر توانای گەیشتنیان بەو لەوەرگایانە نەماوە کە بۆ لەوەراندنی ئاژەڵەکانیان پشتیان پێ دەبەست؛ بابەتێک کە دەتوانێت سەرچاوەکانی داهات و بژێویی ئەوان بخاتە مەترسییەوە و کێشە ئابوورییەکانی خەڵکی ناوچەکە توندتر بکاتەوە.