٥ تەمووز ٢٠٢٦ - ١٠:٢٧

هونەرمەندانی سلێمانی بۆ شەهیدبوونی ئایەتوڵڵا خامنەیی سروودیان گوت

هونەرمەندانی سلێمانی بۆ شەهیدبوونی ئایەتوڵڵا خامنەیی سروودیان گوت

کۆمەڵێک لە گەنجانی هونەرمەندی سلێمانی لە جووڵەیەکی خۆڕسکدا، ڤیدیۆ کلیپێکیان بە زمانی کوردی لەژێر ناونیشانی «ئەی ڕابەرم ئەی خامنەیی.. ئەی ئیمامم تاجی سەرم» بڵاوکردەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، کۆمەڵێک لە گەنجانی کوردی سلێمانی لە جووڵەیەکی خۆڕسکدا ڤیدیۆ کلیپێکی حەماسی-ماتەمینیان لەژێر ناونیشانی «ئەی ڕابەرم ئەی خامنەیی.. ئەی ئیمامم تاجی سەرم» بڵاوکردەوە.

ئەم بەرهەمە لەلایەن کۆمەڵێک لە هونەرمەندانی شاری سلێمانی لە کاردانەوە بە «شەهیدبوونی عەلی خامنەیی» بەرهەم هێنراوە، بەڵام هیچ جۆرە زانیارییەک دەربارەی ناو یان ناسنامەی ئەم هونەرمەندانە بڵاو نەکراوەتەوە.

لەو ڤیدیۆ کلیپەدا کە بە زمانی کوردی پێشکەش کراوە، بابەتگەلی ستایشئامێز و ماتەمینی دەربارەی ڕێبەری شەهیدی ئێران ئایەتوڵڵا سەید عەلی خامنەیی دەخرێتە ڕوو.

News ID 227493

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