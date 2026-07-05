هونەرمەندانی سلێمانی بۆ شەهیدبوونی ئایەتوڵڵا خامنەیی سروودیان گوت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، کۆمەڵێک لە گەنجانی کوردی سلێمانی لە جووڵەیەکی خۆڕسکدا ڤیدیۆ کلیپێکی حەماسی-ماتەمینیان لەژێر ناونیشانی «ئەی ڕابەرم ئەی خامنەیی.. ئەی ئیمامم تاجی سەرم» بڵاوکردەوە.
ئەم بەرهەمە لەلایەن کۆمەڵێک لە هونەرمەندانی شاری سلێمانی لە کاردانەوە بە «شەهیدبوونی عەلی خامنەیی» بەرهەم هێنراوە، بەڵام هیچ جۆرە زانیارییەک دەربارەی ناو یان ناسنامەی ئەم هونەرمەندانە بڵاو نەکراوەتەوە.
لەو ڤیدیۆ کلیپەدا کە بە زمانی کوردی پێشکەش کراوە، بابەتگەلی ستایشئامێز و ماتەمینی دەربارەی ڕێبەری شەهیدی ئێران ئایەتوڵڵا سەید عەلی خامنەیی دەخرێتە ڕوو.
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