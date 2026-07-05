٥ تەمووز ٢٠٢٦ - ٠٩:٥٥

بارزانی: ڕێنموونییە حەکیمانەکانی ئایەتۆڵڵا خامنەیی لە مێژوو دەمێننەوە

بارزانی: ڕێنموونییە حەکیمانەکانی ئایەتۆڵڵا خامنەیی لە مێژوو دەمێننەوە

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە میانەی سەردانەکەیدا بۆ تاران بە مەبەستی بەشداریکردن لە ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی ئایەتۆڵڵا خامنەیی، لە لێدوانێکدا بۆ میدیاکان وتی: ڕێنموونییە حەکیمانەکانی ئایەتۆڵڵا خامنەیی و ڕۆڵی ئەوان لە گۆڕانکارییەکاندا لە مێژوو دەمێننەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە لێدوانەکەیدا هەروەها ئاماژەی بە گۆڕانی هاوسەنگییەکان لە دوای جەنگی ئەم دواییەی ناوچەکە کرد و گوتی: "کاتێک جەنگەکە دەستیپێکرد، ئامانجی دیکە لە ئارادابوون؛ بەڵام بەهۆی ئەو پاڵپشتییەی کە خەڵکی ئێران لە کۆماری ئیسلامیی ئێرانیان کرد، پێمان وایە کۆماری ئیسلامی پێی ناوەتە قۆناخێکی تەواو نوێوە."

بارزانی: ڕێنموونییە حەکیمانەکانی ئایەتۆڵڵا خامنەیی لە مێژوو دەمێننەوە

نێچیرڤان بارزانی جەختی لەوەش کردەوە کە ئەم قۆناخە نوێیەی ئێران ئێستا پێی ناوە، تایبەتمەندیی خۆی دەبێت و بە دڵنیاییەوە لەگەڵ قۆناخ و سەردەمەکانی پێشووتر جیاواز دەبێت.

News ID 227490

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