قوباد تاڵەبانی و هاکان فیدان پرۆسەی ئاشتی و پێکهێنانی حکوومەتی هەرێمیان تاوتوێ کرد

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆكی حکوومەتی هەرێمی كوردستان لە ڕاگەیەندراوێكدا بڵاویكردەوە، لە سەردانێکیدا بۆ تورکیا و بە ئامادەبونی دەرباز کۆسرەت ڕەسوڵ، لەگەڵ هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا کۆ بووەوە. لە دیدارەکەدا چەند پرسێکی گرنگی پەیوەست بە ناوچەکە و پەیوەندییە دوو لایەنەکان تاوتوێ کران.

ئاماژەی بەوەشكرد، لە میانی کۆبوونەوەکەدا پەیامی پشتیوانی هەرێمی کوردستان و یەکێتیی بۆ پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا دوپات کردەوە و ڕایگەیاندوە، "پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا پرۆسەیەکی گرنگ و مێژوییە و بە متمانە و ئومێدێکی زۆرەوە لێی دەڕوانین." هەروەها خۆشحاڵی خۆی دەربڕی کە حکومەتی تورکیا و لایەنەکان سورن لەسەر سەرخستنی ئەم هەنگاوە.

جێگری سەرۆکوەزیران ئامادەیی هەرێم و یەکێتی بۆ هەمو جۆرە هاوکارییەک نیشان دا و هیوای خواست ئەم قۆناغە نوێیە ببێتە مایەی پتەوبونی زیاتری پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و هەرێمی کوردستان، بەتایبەتی بۆ پارێزگای سلێمانی لە بوارەکانی بازرگانی، وەبەرهێنان، خوێندنی باڵا و گەشتوگوزاردا.

سەبارەت بە گرژییەکانی ناوچەکە، قوباد تاڵەبانی جەختی لەسەر هەڵوێستی نەگۆڕی هەرێمی کوردستان کردەوە و ئاماژەی بەوە کرد کە، "نەک نابینە بەشێک لە ململانێ و ئاڵۆزییەکان، بەڵکو بە هەمو تواناوە لەگەڵ هاوبەشەکانمان کار دەکەین بۆ پاراستنی ئارامی و سەقامگیریی ناوچەکە".

لە کۆبونەوەکەدا، پرسی ناوخۆی هەرێم و پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەت تاوتوێ کرا. قوباد تاڵەبانی ڕونیکردەوە کە پێویستە لایەنەکان بە لەبەرچاوگرتنی دۆخی نوێی ناوچەکە و عێراق پەلە بکەن لە پێکهێنانی حکومەت. جەختیشی کردەوە کە "یەکێتی ئامادەیە بۆ بەشداریکردن لە حکومەتێک لەسەر بنەمای هاوبەشیی ڕاستەقینە".

دوای ئاسایی بوونەوەی پەیوەندییەكانی یەكێتی و توركیا، ئەمە یەكەم سەردانی بەرپرسانی باڵای ئەو حزبەیە بۆ ئەنقەرە، ئەوەش دوای نزیکەی دەساڵ لە ساردوسڕی لە پەیوەندییەکانیاندا.

ئەم سەردانە لەكاتێكدا دێت كە ڕۆژی چوارشەممە ئیبراهیم کاڵن، سەرۆکی دەزگای هەواڵگریی نیشتمانیی تورکیا (میت) سەردانی سلێمانیكرد و لەگەڵ بافڵ تاڵەبانی و قوباد تاڵەبانیدا كۆبوەوە.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوی سەرۆكی یەكێتی، لە كۆبوونەوەكەدا باس لە پرۆسەی ئاشتی و دۆخی ناوچەكە كراوە و هەردوولا جەختیان لەسەر پێویستیی پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی نێوانیان لە چوارچێوەی پاراستنی بەرژەوەندییە باڵاکان کردەوە.