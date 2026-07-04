پزیشکیان و بارزانی پرسی داهاتووی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد

کوردپرێس: بە گوێرەی راگەیێندراوێکی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکەدا نێچیرڤان بارزانی و مەسعوود پزیشکیان تیشکیان خستە سەر پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان لەگەڵ کۆماری ئیسلامیی ئێران.

کەرتی ئابووری یەکێک بوو لە تەوەرەکانی کۆبوونەوەکەیان و سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان دەڵێت، هەردوولا جەختیان لە فراوانکردنی ئاڵوگۆڕی بازرگانی و کایە ئابوورییەکان کردەوە، بە شێوەیەک کە خزمەت بە بەرژەوەندییە هاوبەشەکان بکات.

هەردوولا جەختیان لە پتەوکردنی پەیوەندییە مێژوویی و کولتوورییەکانی نێوان هەردوولا کردەوە، لەبارەی بارودۆخی ناوچەکە و لێکەوتەی رووداوەکانی ئەم دواییانە، هەردوولا هاوڕابوون لەسەر گرنگیی پاراستنی سەقامگیری و پشتبەستن بە دیالۆگ بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان.

بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکە تایبەت بوو بە گفتوگۆکانی نێوان ئێران و ئەمریکا. نێچیرڤان بارزانی و مەسعوود پزشکیان هیوایان خواست کە "کۆتاییهاتنی شەڕ و گفتوگۆی نێوان تاران و واشنتن" ببێتە هەوێنی ئاشتییەکی هەمیشەیی بۆ ناوچەکە.

هەروەها ئاماژەیان بەوە کرد کە ئاواتەخوازن ناوچەکە بچێتە قۆناخێکی نوێی پەیوەندیی باش و هاریکاریی هاوبەشی نێوان وڵاتان و گەلان، دوور لە ئاڵۆزی و گرژییە سەربازییەکان.

دەقی راگەیێندراوەکەی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان:

پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ هەینی ۲۰۲۶/۷/۳، بەڕێز نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان له‌ تاران، له‌لايه‌ن بەڕێز مەسعوود پزشکیان، سەرۆکی کۆماری ئیسلامیی ئێرانه‌وه‌، پێشوازیی لێكرا.

لە کۆبوونەوه‌يه‌كدا، پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی عێراق و هەرێمی کوردستانيان لەگەڵ کۆماری ئیسلامیی ئێراندا تاوتوێ کرد و بەتایبەتی تیشکيان خستە سەر فراوانکردنی ئاڵوگۆڕی بازرگانی، کایە ئابوورییەکان و پتەوکردنی پەیوەندییە مێژوویی و کولتوورییەکانی نێوان هەردوولا، بە جۆرێك کە خزمەت بە بەرژەوەندییە هاوبەشەکان بکات.

بارودۆخی ناوچەکە و لێکەوتەکانی ڕووداوەکانی ئەم دوایییە، تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە بوو. له‌مباره‌يه‌وه‌ هەردوولا جەختیان لەسەر گرنگیی پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری و پشتبەستن بە دیالۆگ و ڕێوشوێنى ئاشتيیانە بۆ چارەسەرکردنی کێشە و ئاڵۆزییەکان کردەوە.

هه‌ردوولا هيوايان خواست كۆتاييهاتنى شه‌ڕ و گفتوگۆى نێوان كۆمارى ئيسلاميى ئێران و ئه‌مه‌ريكا، ئاشتى و سه‌قامگيرييه‌كى هه‌ميشه‌يى بۆ ناوچه‌كه‌ له‌گه‌ڵ‌ خۆيدا بهێنێت و قۆناغێكى نوێى په‌يوه‌نديى باش و هاريكاريى هاوبه‌شى نێوان وڵاتان و گه‌لانى ناوچه‌كه‌ ده‌ست پێبكات.

چه‌ند پرسێكى ديكه‌ى جێى بايه‌خى هاوبه‌ش، ته‌وه‌رێكى ديكه‌ى كۆبوونه‌وه‌كه‌ بوو.