هیچ پلانێک نییە بە چاوخشاندنەوە بە بوونی هێزەکانی ئەمریکا لە سووریا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بەرپرسێکی ئەمریکی بە کەناڵی "الحدث"ی ڕاگەیاندووە: ئەمریکا دەیەوێت کار لەسەر بەرەنگاربونەوەی داعش بکات بۆ ئەوەی ڕێگری لە سەرهەڵدانەوەی ئەو ڕێکخراوە بکات و ڕێگری بکات لەوەی مەترسی لەسەر ئەمریکا دروست بکات.
ڕاشیگەیاندووە: واشنتۆن ئەولەویەت دەدات بە شەڕی دژی داعش، بە لەبەرچاوگرتنی ئەزموونەکەی لە عێراقدا کە زۆر سەرکەوتوو بووە، بۆیە دەیەوێت ئەم ئەزموونە لە سووریا دووبارە بکاتەوە، واتە هاوکار دەبێت لەگەڵ هێزەکانی سووریا هاوشێوەی هاوکاری کردنی لەگەڵ هێزە عێراقییەکان.
بەرپرسە ئەمریکیەکە جەختی لەوە کردووە: لە ئێستادا هیچ پلانێک نییە بۆ چاوخشاندنەوە بە بوونی هێزەکانی ئەمریکا لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا یان لە بنکەی ئەلتەنف، ئەوەش لە ئاماژەیەکی رووندا بۆ فشۆڵی دۆخەکە و پێویستیی کاتی زیاتر و هەوڵدان بۆ رێکخستنی پەیوەندی نێوان لایەنی سووریا و ئەمریکا.
