نێچیرڤان بارزانی و شاندێکی باڵای سەربازیی عێراق کۆ بوونەوە؛

هاوکاریی سەربازیی سوپای عێراق و پێشمەرگە لەگەڵ هاوپەیمانان تاوتوێ کرا

سه‌رۆکی هه‌رێمی کوردستان، پێشوازیی عه‌بدولئه‌مير ڕه‌شيد ياره‌ڵڵا سوپاسالاری عێراق و شاندێکی یاوه‌ری کرد که‌ له‌ ژماره‌یه‌ک له‌ پله‌دارانی باڵای سه‌ربازی و ئه‌منیی عێراق پێکهاتبوو.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان، ڕایگەیاند: ''لە کۆبوونەوەکە سوپاسالاری پێشمه‌رگه‌ و به‌رپرسانی وه‌زاره‌تی پێشمه‌رگه‌ش ئاماده‌ی بوون، تێیدا هاریکاریی هاوبه‌شی سوپای عێراق و پێشمه‌رگه‌ له‌گه‌ڵ هاوپه‌یمانیی نێوده‌وڵه‌تی، هه‌روه‌ها په‌یوه‌ندییه‌ سه‌ربازی و ئه‌منییه‌کانی عێراق و ئه‌مریکا مه‌ترسییه‌کانی تیرۆر و دۆخی سووریا، تاوتوێ کران''.

ئاماژە بەوەش کراوە، هه‌ردوولا هاوڕا بوون کە داعش هێشتا مه‌ترسییه‌کی راسته‌قینه‌یه‌ و هه‌ڕه‌شه‌ له‌ ئاسایش و سه‌قامگیریی عێراق و سووریا ده‌کات.  

نێچیرڤان بارزانی لە دیدارەکەدا دووپاتی کرده‌وه‌ که‌ عێراق و هه‌رێمی کوردستان هێشتا پێویستییان به‌ هاریکاری و پشتگیریی هاوپه‌یمانیی نێوده‌وڵه‌تی هه‌یه‌".

سوپاسالاری عێراق لەبارەی هاریکاریی نێوان پێشمەرگە و سوپای عێراق وتی: ''ئێستا له‌ باشترین دۆخدایه‌ و  ستایشی رۆڵی  سوپاسالاری پێشمه‌رگه‌ی کرد".

