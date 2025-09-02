بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیێندراوێکدا لەبارەی نێوەڕۆکی دیدارەکە ڕایگەیاند: "پهيوهندييهكانى توركيا لهگهڵ عێراق و ههرێمى كوردستان، دۆخى ناوخۆى عێراق و ههرێمى كوردستان، پهيوهندييهكانى ههولێر ـ بهغدا و ههڵبژاردنهكانى داهاتووى عێراق تاوتوێ کراون.
هەر بەگوێرەی راگەیێندراوەکە، لە دیدارەکەدا کە كۆنسووڵى گشتيى توركياش له ههولێر بەشداری کرد، بارزانی و گوينهى ههردوولا "ستايش"ـى ئاستى پهيوهندييهكانى نێوانيان كرد و جهختيان له برهودان به فراوانكردنى هاريكاريى هاوبهش له بواره جياكاندا كردهوه.
دۆخى ئهمنيى ناوچهكه و دوايين پێشهاتهكانى سووريا و رۆژههڵاتى نێوهڕاست و كاريگهرى و لێكهوتهكانى، تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە بوون. ئەمە بەگوێرەی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان.
